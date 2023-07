1 Friedlinde Möllring im Stuttgarter Seniorenzentrum Martha-Maria Foto: Andreas Reiner

Friedlinde Möllring war 60 Jahre mit ihrem Ehemann verheiratet, am Ende lebten sie gemeinsam in einem Pflegeheim. Wie bewältigt sie die Einsamkeit ohne ihn?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Friedlinde Möllring holt eine Kastanie aus ihrer Handtasche. Der helle Fleck in der Mitte ist schon ganz dunkel geworden, so oft ging sie durch ihre und die Hand ihre Mannes. Im Herbst fallen die Kastanien haufenweise von den Bäumen, doch diese hat eine ganz besondere Bedeutung für die 86-Jährige: Ihre Tochter hatte sie damals ihrem Vater als kleines Geschenk von einem Spaziergang durch den Stuttgarter Schlossgarten mitgebracht. Stundenlang hielt er sie in der Hand, bis er im vergangenen Jahr starb. Wenn Friedlinde Möllring, die, seit sie denken kann, nur Li genannt wird, von ihrem Ehemann spricht, werden ihre Gesichtszüge weich. Knapp 60 Jahre hat sie mit Friedrich Möllring verbracht.