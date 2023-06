1 Katrin-Wiebke Müller mit ihrer Hündin Nane Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Schwieberdingen - Es gibt wenig Situationen, in denen es ihr nicht passiert ist. Einschlafen. Von einer Sekunde auf die nächste. Zack, weg! Beim Essen, in der U-Bahn, im Kino, beim Stadtbummel. Sogar mitten im Gespräch kommt es vor, dass Katrin-Wiebke Müller wegdriftet. Die 46-Jährige ist dauerschläfrig. Sie hat Narkolepsie, eine seltene neurologische Erkrankung, bei der die Schlaf-Wach-Regulation nicht so funktioniert, wie sie sollte. Narkoleptiker werden von extremer Müdigkeit übermannt. Sie nicken ungewollt ein – und können nichts dagegen tun.