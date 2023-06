5 „Man sieht den Schmerz nicht, man muss es halt glauben oder nicht“, sagt die 21-jährige Lara. Foto: Andreas Reiner

Das Emotionalste aus dem Plus-Archiv: Seit Jahren leidet Lara unter unerklärlichen Schmerzen am ganzen Körper – und die ganze Familie leidet mit. Sie war mit ihren Eltern bei gut 100 Ärzten – ohne Erfolg.









Stuttgart - Sie kann nur noch im Sitzen schlafen. Manchmal rutscht sie nachts in die Horizontale, dann wird Atemnot ihr Wecker. Sie verliert fortwährend Muskelmasse, kriegt schon kein Nutella-Glas mehr auf. Sie verbringt ihre Tage in der Wohnung. Um sieben steht sie auf, macht sich eine frische Wärmflasche gegen die Bauchschmerzen. Wenn sie den Kampf gegen die Morgenübelkeit gewinnt, schläft sie weiter bis zehn. Duschen kostet viel Kraft, danach braucht sie erst ein paar Stunden Pause. Mittags tankt sie Kalorien: Pommes, Ritter Sport, Magnum-Eis. Wenn essen nur nicht so wehtun würde. Schafft sie es, mit dem Hund spazieren zu gehen, 20 Minuten raus auf die Filderebene, kann sie einen erfolgreichen Tag verbuchen.