Eindrücke aus einer Großküche: Wie kocht man täglich Essen für 1200 Menschen?

Ercan Bozdogan muss täglich bis zu 1200 Menschen nach dem Mund kochen: Er versorgt das Krankenhaus Singen, drei Kindergärten und ein Seniorenheim mit Essen.
Ein Krankenhaus ist keine Parfümerie. In Spitälern riecht es nach allem Möglichem und Menschlichem, nach frischen und alten Mullbinden, Desinfektionsmittel und nach scharf geputzten Böden. Es riecht nach Krankheit und viel Arbeit und ein wenig auch nach Tod. Doch gibt es hier einen Raum, wo Entspannung angesagt ist. Wo Oberärztin oder Praktikant dem eigenen Leib ungeniert zu seinem Recht verhelfen.