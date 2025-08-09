Eindrücke aus der Stadt: Stuttgart im Sommer: Unschlagbar schön

Halb Stuttgart muss ausgeflogen sein. Die Straßen sind leerer, Autos stehen nicht Schlange am Eingang zu Tiefgaragen, und an der Champagnerbar in der Rotunde gibt es freie Plätze.
„Guck, do isch a Biergarten!“ Besser als mit diesem Ausruf einer munteren Stadtwanderin vor dem Eingang zum Innenhof des Alten Waisenhauses lässt sich nicht beschreiben, dass der Sommer zurückgekehrt ist. Wer hätte sich vor einer Woche über die Entdeckung eines lauschigen Biergartens gefreut und ihn auch sofort angesteuert? Doch wer redet jetzt noch vom Wetter? War da was? Dunkle Wolken, Regen, Frösteln? Schon vergessen. Jetzt ist Sommer, jetzt scheint die Sonne! Aber muss es gleich wieder so tropisch heiß werden?