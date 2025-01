Hochbetrieb in der Notaufnahme und den OP-Sälen

Dreimal so viele Patienten wie üblich werden am Mittwoch im Leonberger Krankenhaus behandelt. Operationen bis in den Abend.











Das Eis ist am Mittwochmittag längst getaut, doch in der Zentralen Notaufnahme des Leonberger Krankenhauses herrscht Hochbetrieb. „Wir behandeln 40 Patienten zeitgleich“, berichtet der Chefarzt Michael Beier. „15 Menschen warten noch in der Anmeldung. Mehr als das Dreifache der sonst üblichen Patientenzahl. “