1 Blick auf die Crimemap unserer Zeitung: Von der Polizei gemeldete Einbrüche in Stuttgart-Ost seit 2017. Foto: Crimemap

Die Wohnungseinbrecher werden langsam wieder aktiver – in den vergangenen Tagen haben sie offenbar den Stuttgarter Osten ins Visier genommen.

Stuttgart - Lange Zeit haben die Wohnungseinbrecher in Stuttgart Ruhe gegeben – doch in den letzten Tagen vor den Sommerferien scheinen die Täter wieder aktiv zu werden. Im Stuttgarter Osten haben Eindringlinge gleich vier Wohnungen heimgesucht – mit aus deren Sicht unterschiedlichen Erfolgen.

Ein Mehrfamilienhaus an der Albertstraße ist am Samstagabend ins Visier der Täter geraten. Die Unbekannten begaben sich irgendwann zwischen 17 und 23 Uhr ins Treppenhaus und hebelten im ersten Obergeschoss eine Wohnungstür auf. Dort ließen sie Schmuck, Bargeld und ein Laptop im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen.

Zwei Fälle in einer Straße

Gleich zwei Wohnhäuser wurden am Samstag in benachbarten Straße Gänsheide heimgesucht. In einem Fall wurde der Einbruch gegen 23 Uhr bemerkt. Wegen des Urlaubs der Bewohner kann die genaue Tatzeit nicht bestimmt werden. Auch ist noch unklar, welche Beute die Täter gemacht haben könnten. Bereits gegen 11.45 Uhr hatte es in der Straße Einbrecheralarm gegeben. Wie es heißt, seien der oder die Täter überrascht worden und ohne Beute geflüchtet.

Etwas länger zurück liegt ein Einbruch im Straußweg. Dort war ein Täter in der Nacht zum vergangenen Donnerstag übers Küchenfenster in die Wohnung eingedrungen und hatte einen Geldbeutel erbeutet, ehe er über die Terrassentür flüchtete. Als Tatzeit hat die Polizei 3.30 Uhr notiert.

Größere Fälle liegen schon Tage zurück

Wohnungseinbrecher haben die Region bisher nicht so häufig aufgesucht – von Fällen in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg), Aichtal und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) abgesehen. Den letzten spektakulären Fall in Stuttgart gab es Ende Juni in der Staffelstraße in der Innenstadt, wo die Täter mit Parfüm und Bargeld erbeuteten.

Ein Blick auf die Crimemap unserer Zeitung, auf der die Polizeimeldungen der letzten Jahre verzeichnet sind, zeigt, dass der Stuttgarter Osten immerhin kein brisanter Brennpunkt in Sachen Einbrüche ist. Besonders erfolgreich konnte ein Gastwirt in der Neckarstraße einen Einbruch verhindern: Er war noch anwesend, als am Freitagmorgen ein Eindringling an der Tür hebelte. Der Wirt schlug den Täter in die Flucht, wenig später konnte die Polizei einen 29-Jährigen festnehmen. Bei einem Wohnungseinbruch am 23. Juni hingegen, erbeuteten Unbekannte mehrere Tausend Euro aus einem Anwesen an der Adolf-Kröner-Straße. Allerdings hat es in diesem Jahr kleinere Serien gegeben, etwa im Frühjahr, als Wohnungen, eine Arztpraxis, eine Gaststätte und Baustellen ins Visier geraten waren.