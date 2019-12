1 Die Polizei ermittelt wegen Einbrüchen in Stuttgart. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Schon wieder drangen Unbekannte in eine Gaststätte in Stuttgart ein und erbeuteten mehrere Tausend Euro. Die Täter schlugen in der Böblinger Straße im Stuttgarter Süden zu. Auch im Norden kam es zu einem Einbruch.

Stuttgart - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte in Stuttgart-Süd in der Böblinger Straße eingebrochen. Die Täter drangen laut Polizeibericht zwischen 0 und 9 Uhr offenbar durch Aufhebeln eines Toilettenfensters in das Innere der Gaststätte ein.

Dort brachen sie mehrere Spielautomaten auf und stahlen die Bargeldkassetten mit Bargeld. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht ermittelt. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter der Nummer 0711/8990-5778 melden können. Schon am Sonntag oder Montag gab es laut Polizei zwei Gaststätten-Einbrüche in Stuttgart-Nord und Vaihingen.

Einbrecher auch im Norden unterwegs

Auch im Stuttgarter Norden kam es am Dienstag zu einem Einbruch. Wie die Polizei berichtet, drangen Unbekannte in ein Haus in der Hermann-Pleuer-Straße ein. Die Täter hebelten zwischen 15.30 Uhr und 23 Uhr offenbar die Terrassentür auf, um in das Innere des Hauses zu kommen.

Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch diese Einbrecher entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/8990-5778 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.