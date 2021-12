1 Einbrecher haben in Stuttgart mehrere Wohnungen aufgesucht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In Stuttgart-Nord, -Sillenbuch und -Bad Cannstatt steigen Einbrecher in Wohnungen ein. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Stuttgart - Einbrechern haben in Stuttgart-Nord, -Sillenbuch und -Bad Cannstatt zwischen Montag und Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, wurde in Wohnhäuser am Hermann-Löns-Weg, am Asternweg sowie an der Reinhold-Nägele-Straße eingebrochen.

An der Reinhold-Nägele-Straße kamen die Täter zwischen 12 Uhr am Montag und 14.50 Uhr am Mittwoch durch die Terrassentür in die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Ob die Einbrecher etwas stahlen, muss noch ermittelt werden.

Am Hermann-Löns-Weg hebelten die Täter am Mittwoch zwischen 16.15 Uhr und 18.15 Uhr zwei Kellerfenster auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Schmuck sowie elektrische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Das waren die schlimmsten und schönsten Blaulicht-Einsätze 2021

Am Asternweg schlugen Einbrecher am Mittwoch zwischen 15.45 Uhr und 19 Uhr wieder durch eine Terrassentür einer Erdgeschosswohnung zu. Anschließend sollen sie sich ins Treppenhaus und in eine weitere Wohnung des Mehrfamilienhauses begeben haben. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke. Ob etwas aus den Wohnungen gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/8990 5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.