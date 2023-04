1 Einbrecher haben in Stuttgart zugeschlagen (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa-Bildfunk/Norbert Försterling

Einbrecher schlagen in Stuttgart gleich zweimal erfolgreich zu. In einem Haus machen sie Beute im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Unbekannte sind in Stuttgart-Sillenbuch und -Vaihingen in Häuser eingebrochen und haben teure Beute gemacht. Nach Angaben der Polizei kam es in der Straße Brunnenwiesen und in der Lindenstraße zu den Einbrüchen.

In Sillenbuch schoben die Täter zwischen Donnerstag und Sonntag zunächst den Rollladen einer Terrassentür nach oben und hebelten sie anschließend auf. Die Diebe durchsuchten alle Raume und stahlen zwei Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro.

In Vaihingen schlugen die Täter am Sonntag eine Terrassentür ein und durchwühlten anschließend mehrere Schränke und Kommoden. Sie erbeuteten Schmuck im fünfstelligen Bereich sowie mehrere Tausend Euro Bargeld.

Zeugen werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 zu melden.