Einbrecher treiben in Stuttgart ihr Unwesen. (Symbolbild)

Stuttgart - Im Stuttgarter Süden und Norden sind Einbrecher in zwei Wohnungen eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Wernhaldenstraße und am Dienstag in eine Wohnung an der Wartbergstraße ein.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter an der Wernhaldenstraße zwischen Sonntag, 13 Uhr, und Dienstag, 21 Uhr, das Fenster aufhebelten, die Wohnung durchsuchten und offenbar ohne Beute wieder verschwanden.

An der Wartbergstraße gelangten die Unbekannten am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 21.15 Uhr über eine aufgebrochene Terrassentür in die Wohnung. Sie durchsuchten die Zimmer und stahlen Schmuck sowie Goldmünzen im Wert von mehreren Hundert Euro, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.