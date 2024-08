Im Stuttgarter Süden brechen Unbekannte am Wochenende in eine Wohnung ein und flüchten. Auch im Westen kommt es zu einem Einbruchsversuch. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem Einbruch sowie einem Einbruchsversuch ist es am vergangenen Wochenende in Stuttgart gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Beamten mitteilten, sollen noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag versucht haben, in ein Wohnhaus an der Schwabstraße in Stuttgart-West einzubrechen. Die Täter wollten sich laut Polizei zwischen 17.30 Uhr und 8.45 Uhr Zugang zum Wohnhaus verschaffen, was allerdings misslang. Anschließend seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Unbekannte stehlen diverse Gegenstände aus Wohnung

In der Böblinger Straße in Stuttgart-Süd kam es zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht zu einem Einbruch. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 0.30 Uhr durchsuchten noch unbekannte Tätet die gesamte Wohnung eines Mehrfamilienhauses und nahmen diverse Gegenstände mit, berichtet die Polizei. Danach seien auch sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 057 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.