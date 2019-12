1 In der Helfferichstraße in Stuttgart-Vaihingen hebelten die Einbrecher das Fenster auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Einbrecher haben am Sonntag oder Montag in zwei Stuttgarter Gaststätten zugeschlagen. Am Tatort in Stuttgart-Vaihingen wurde sogar in der Küche ein Brand ausgelöst, der vom Besitzer gelöscht werden konnte.

Stuttgart - Unbekannte Täter sind am Sonntag oder am Montag in zwei Stuttgarter Gaststätten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Täter zwischen 22 Uhr und 10.40 Uhr in eine Gaststätte an der Katzenbachstraße in Stuttgart-Nord ein – dort stahlen sie Geld im Wert von mehreren Tausend Euro aus den Spielautomaten.

In der Helfferichstraße in Stuttgart-Vaihingen hebelten die Einbrecher am Sonntagabend zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr ein Fenster auf, gelangten so in die Gaststätte und durchwühlten mehrere Räume. Die Täter stahlen einen zweistelligen Geldbetrag und setzen vermutlich gegen 1.30 Uhr die Gaststätte in Brand. Die Feuerwehr musste allerdings nicht ausrücken, der Besitzer der Gaststätte konnte das Feuer am Kücheneingang löschen.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Nummer 0711/8990 5778 in Verbindung zu setzen.

