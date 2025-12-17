Einbrüche in Stuttgart-Nord: Unbekannte dringen in Wohnung und Haus ein – Zeugen gesucht

1 Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung und ein Haus am Feuerbacher Weg in Stuttgart-Nord eingebrochen (Symbolfoto). Foto: imago images / Schöning

In Stuttgart-Nord kommt es am Dienstag zu Einbrüchen in eine Wohnung und in ein Haus. Im ersteren Fall erbeuteten die Täter hochwertige Kleidungsstücke. Die Polizei bittet um Hinweise.











Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung und ein Haus am Feuerbacher Weg in Stuttgart-Nord eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Diebe zwischen 9 Uhr und 20 Uhr in die Objekte und durchwühlten sämtliche Räume. In die Wohnung gelangten die Täter über ein gekipptes Fenster. Sie stahlen mehrere hochwertige Kleidungsstücke.