Einbrüche in Stuttgart-Nord: Unbekannte dringen in Wohnung und Haus ein – Zeugen gesucht
1
Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung und ein Haus am Feuerbacher Weg in Stuttgart-Nord eingebrochen (Symbolfoto). Foto: imago images / Schöning

In Stuttgart-Nord kommt es am Dienstag zu Einbrüchen in eine Wohnung und in ein Haus. Im ersteren Fall erbeuteten die Täter hochwertige Kleidungsstücke. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung und ein Haus am Feuerbacher Weg in Stuttgart-Nord eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Diebe zwischen 9 Uhr und 20 Uhr in die Objekte und durchwühlten sämtliche Räume. In die Wohnung gelangten die Täter über ein gekipptes Fenster. Sie stahlen mehrere hochwertige Kleidungsstücke.

 

In das Haus gelangten die Täter über eine Terrasse. Ob sie etwas gestohlen haben, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 an die Kriminalpolizei Stuttgart zu wenden.

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz können sich Bürgerinnen und Bürger unter der Telefonnummer 0711/89901234 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle wenden.

Wichtige Tipps der Polizei zum Schutz vor Einbrechern:

  • Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab
  • Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren – denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster
  • Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck
  • Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus
  • Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück
  • Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110
  • Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter
 