Die Einbrecher verschaffen sich über Fenster Zugang zu den einzelnen Gaststätten. (Symbolbild)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in Gaststätten an der Gablenberger Hauptstraße, der Schmidener Straße und dem Rotweg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stiegen die Einbrecher am Freitag zwischen 1 Uhr und 12 Uhr über ein aufgebrochenes Fenster in ein Gasthaus an der Gablenberger Hauptstraße (Stuttgart-Ost) ein. Dort durchsuchten die Einbrecher die Gasträume. Gewaltsam öffneten die Tatverdächtigen zwei Geldspielautomaten und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld.

An der Schmidener Straße (Stuttgart Bad-Cannstatt) drückten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag, zwischen 23 Uhr und 0.10 Uhr einen Rollladen nach oben und öffneten das dahinterliegende Fenster. Wie ihnen das gelang, ist bislang nicht bekannt. Die Einbrecher erbeuteten zwei Tresore mit mehreren Hundert Euro Inhalt und flüchteten unerkannt.

Gastwirt liefert sich Gerangel mit Einbrecher

Am Rotweg in Stuttgart-Zuffenhausen öffneten zwei Männer am Sonntag gegen 5.20 Uhr auf unbekannte Weise ein Fenster und stiegen in die Gastwirtschaft hinein. Durch die Geräusche erwachte der 58 Jahre alte Gastwirt und hielt einen der Täter fest. Nach einem kurzen Gerangel gelang es den beiden Unbekannten, in Richtung Schozacher Straße zu flüchten. Laut dem Gastwirt soll es sich bei einem der Täter um einen etwa 20 Jahre alten und rund 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur handeln. Er trug demnach eine schwarze Jacke, eine graue Jogginghose und eine goldfarbene Brille. Sein mutmaßlicher Komplize war kleiner und trug schwarze Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.