Einbrüche in Stuttgart: Diebesgut im Wert von 50.000 Euro erbeutet

In mehreren Stuttgarter Stadtteilen treiben Einbrecher ihr Unwesen. In einer Wohnung im Westen stehlen Unbekannte unter anderem Goldschmuck und Elektronik.
Einbrecher haben in mehreren Stuttgarter Stadtteilen zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, waren Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag in Wohnungen an der Hasenbergsteige (Stuttgart-Süd) und der Lerchenstraße (Stuttgart-West) eingebrochen. Auch in ein Einfamilienhaus an der Straße Blauer Weg (Stuttgart-Süd) und in einen Gebäudekomplex an der Augsburger Straße (Stuttgart-Untertürkheim), drangen Unbekannte ein.