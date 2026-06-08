Einbrüche in Stuttgart: Diebesgut im Wert von 50.000 Euro erbeutet

In mehreren Stuttgarter Stadtteilen treiben Einbrecher ihr Unwesen. In einer Wohnung im Westen stehlen Unbekannte unter anderem Goldschmuck und Elektronik.

Einbrecher haben in mehreren Stuttgarter Stadtteilen zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, waren Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag in Wohnungen an der Hasenbergsteige (Stuttgart-Süd) und der Lerchenstraße (Stuttgart-West) eingebrochen. Auch in ein Einfamilienhaus an der Straße Blauer Weg (Stuttgart-Süd) und in einen Gebäudekomplex an der Augsburger Straße (Stuttgart-Untertürkheim), drangen Unbekannte ein.

An der Lerchenstraße gelangten die Täter zwischen Donnerstag gegen 05.30 Uhr und Samstag gegen 01.20 Uhr in eine Wohnung, indem sie das Schloss zerstörten. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Goldschmuck, Goldmünzen, hochwertige Handtaschen und Elektronik. Der Wert des Diebesgutes wird laut der Polizei auf circa 50.000 Euro geschätzt.

An der Augsburger Straße verschafften sich die unbekannten Täter der Polizei zufolge zwischen Donnerstag gegen 18 Uhr und Freitag gegen 10 Uhr auf bislang ungeklärte Art Zugang zum Gebäudekomplex. Von dort aus brachen die Unbekannten in ein Zimmer in einer Wohngruppe ein und entwendeten Elektronik im Gesamtwert von rund 320 Euro.

Bei dem Einbruch an der Hasenbergsteige hebelten die Unbekannten zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Montag gegen 9 Uhr die Balkontüre einer Erdgeschosswohnung auf und verschafften sich so Zutritt, so die Polizei. Zur Beute ist bislang nichts bekannt.

Fenster aufgehebelt

An der Straße Blauer Weg brachen Unbekannte zwischen Dienstag und Freitag in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter gelangten offenbar hinein, indem sie ein Fenster im Obergeschoss aufhebelten. Ob etwas gestohlen wurde ist bislang noch unklar.

Zeugen werden in allen Fällen gebeten, sich unter der Rufnummer +49711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.