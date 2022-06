1 Einbrecher stiegen in eine Schule in Cannstatt und in eine Konditorei in Stuttgart-Süd ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Einbrecher suchen in den vergangenen Tagen eine Schule in Bad Cannstatt sowie eine Konditorei in Stuttgart-Süd heim. Die Polizei sucht Zeugen.















Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Schule in Bad Cannstatt sowie eine Konditorei im Stuttgarter Süden eingebrochen und haben dabei jeweils Bargeld und in einem Fall Elektrowerkzeuge erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, stiegen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in eine Schule in der Straße Auf der Altenburg in Cannstatt ein. Die Täter hebelten zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, ein Gitter und das dahinterliegende Fenster im Untergeschoss auf. Im Gebäude brachen sie eine Tür auf, durchsuchten Räume, Schubladen und Schränke und stahlen Bargeld und Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro, bevor sie unerkannt mit ihrer Beute flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3600 bei der Polizei zu melden.

Der Einbruch in die Konditorei in der Böblinger Straße in Stuttgart-Süd ereignete sich am Dienstagabend zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr. Dabei gelangten die Täter auf nicht geklärte Weise in die Räumlichkeiten und stahlen eine Kassenschublade samt mehreren Hundert Euro Bargeld. In diesem Fall bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3300 zu melden.