Einbrüche im Raum Stuttgart: Bewohnerin ertappt Täter auf frischer Tat bei Wohnungseinbruch

Zwischen Mittwoch und Donnerstag brechen Unbekannte in mehreren Stuttgarter Bezirken in Häuser und Wohnungen ein. In Untertürkheim überrascht eine Bewohnerin einen Täter.

Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag (13. bis 14. Mai) in Stuttgart-Süd, Untertürkheim und Mühlhausen mehrere Einbrüche verübt. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter in ein Haus an der Straße Im Oberen Kienle sowie in eine Wohnung an der Augsburger Straße ein. Zwischen dem 13. April und Mittwoch brachen Unbekannte zudem in eine Wohnung am Regenpfeiferweg ein.

Im Oberen Kienle verschafften sich die Einbrecher laut Polizei zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, mit einem unbekannten Werkzeug über ein Fenster Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten Schmuck. Den Wert der Beute konnte die Polizei bislang nicht beziffern.

Polizei sucht Zeugen

An der Augsburger Straße gelangte ein Einbrecher am Donnerstag gegen 6 Uhr durch Aufdrücken der Haustür in ein Mehrfamilienhaus. Dort brach er in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Eine Bewohnerin überraschte den Unbekannten, woraufhin er ohne Beute flüchtete. Der Tatverdächtige war laut der Frau etwa 1,75 Meter groß, hatte dunkle Locken, war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Winterjacke.

Am Regenpfeiferweg gelangten die Täter nach Angaben der Polizei auf unbekannte Weise in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.