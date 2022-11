1 Mehrere Tausend Euro Bargeld haben Einbrecher in Tamm erbeutet (Symbolbild). Foto: imago images/Petra Schneider

Über das Wochenende sind Unbekannte im Kreis Ludwigsburg in mindestens drei Wohnungen eingestiegen. Die Einbrüche haben eine Gemeinsamkeit.















Die Tage werden kürzer, die Gelegenheiten für Einbrecher mehren sich. Über das Wochenende sind Langfinger an mehreren Orten im Kreis Ludwigsburg in Häuser und Wohnungen eingestiegen. Am Samstag verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Tamm, indem sie eine Glas-Balkontür aufhebelten. Die Diebe machten sich unbemerkt mit Bargeld in Höhe von mehrere Tausend Euro sowie Schmuck davon. Dieselben Wertgegenstände und Geld erbeuteten Einbrecher auch in Bietigheim in der Rosenstraße. Wie im ersten Fall kamen sie über die Terrasse ins Haus. Bereits am Freitag waren Unbekannte in ein Haus am westlichen Ortsrand von Affalterbach eingedrungen. Wieder war die Terrassentür nicht ausreichend gesichert. Die Täter hatten Zeit genug, das komplette Haus zu durchsuchen. Ihre Beute: Diebesgut im fünfstelligen Wert.