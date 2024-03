Einbrüche im Kreis Esslingen: Diebe erbeuten Schmuck bei Einbruch in Wohnhaus

1 In Kirchheim unter Teck haben Einbrecher Schmuck erbeutet (Symbolfoto). Foto: dpa/Bodo Marks

An drei Orten im Kreis Esslingen sind am Wochenende Einbrecher am Werk. Während Dieben ein Einbruch in Kirchheim unter Teck gelingt, scheitern Täter in Neckartenzlingen.











Link kopiert



Einbrecher sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eingestiegen und haben Schmuck erbeutet. Der Wert des Diebesguts ist bisher noch unklar. Nach Angaben der Polizei müssen die Unbekannten in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, ein Fenster des Wohnhauses in der Aichelbergstraße aufgehebelt haben.