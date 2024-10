1 Die Einbrecher schafften es nicht, die Balkontür aufzuhebeln (Symbolbild). Foto: dpa/Silvia Marks

In Stuttgart-Weilimdorf haben Unbekannte am Dienstag versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Das ist ihnen jedoch misslungen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.











Link kopiert



Unbekannte haben am Dienstag versucht, in eine Wohnung in Stuttgart-Weilimdorf einzubrechen. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 9 Uhr und 13.45 Uhr an der Köstlinstraße.