Einbruchswelle im Kreis Ludwigsburg: Zahl der Einbrüche steigt rasant – Schmuck und Bargeld sind begehrt

Der Polizei sind am Wochenende wieder zahlreiche Einbrüche im gesamten Kreis Ludwigsburg gemeldet worden. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro.
Dass Einbrecher derzeit Hochsaison haben, ist nun keine Neuigkeit mehr. Im Kreis Ludwigsburg stellt das vergangene Wochenende aber wohl einen neuen Höhepunkt dar, was die Fallzahlen angeht. Insgesamt acht Einbrüche verkündet die Polizei in einer Pressemeldung am Montag. Hinzu kommen noch sechs Fälle, über die bereits am Wochenende informiert wurde.