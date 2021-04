Einbruchsversuch in Kornwestheim

Kornwestheim - Bewohner eines Einfamilienhauses in Pattonville (Kreis Ludwigsburg) haben in der Nacht zum Dienstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Täter setzte zur Flucht an, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, verschaffte sich der bislang unbekannte Täter gegen 2.45 Uhr Zugang zu dem Haus. Noch im Eingangsbereich bemerkte ein Bewohner den Einbrecher und weckte eine Angehörige, die noch einen Lichtkegel wahrnehmen konnte, der vermutlich von der Taschenlampe des Täters ausging. Als der Unbekannte die Bewohner bemerkte, flüchtete er.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde wohl nichts gestohlen. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07154/1313-0 zu melden.