Einbruchsserie in Stuttgart hält an

Weintrinker sind sie offenbar nicht, die Unbekannten, die am vergangenen Freitag eine Weinhandlung in Degerloch besucht haben. Sie kamen auch nicht zu den Öffnungszeiten, sondern hebelten am frühen Morgen zwischen 0.30 und 5.30 Uhr die Tür des Geschäfts in der Julius-Hölder-Straße auf. Dort stahlen sie Bargeld aus einer Schublade – die edlen Tropfen ließen sie liegen. Ganz anders als Einbrecher noch vor wenigen Tagen in Karlsruhe, die in einem Restaurant Pizza gebacken, sich verköstigt und ausführlich die Küche benutzt hatten.

Der Whisky geht mit

Und ganz anders als die Unbekannten, die am Samstag tagsüber in eine Gaststätte an der Haldenrainstraße in Zuffenhausen eingedrungen sind. Die brachen nicht nur zwei Spielautomaten auf und erbeuteten das Münzgeld, sondern ließen auch noch eine Flasche Whisky mitgehen. Automaten aufgebrochen wurden zudem in einer weiteren Gaststätte, und zwar an der Filderbahnstraße in Möhringen am frühen Freitagmorgen. Der Täter soll helle Handschuhe, einen dunklen Kapuzenpullover, eine helle Hose und helle Schuh getragen und ein Brecheisen dabei gehabt haben.

Generell bleibt es dabei: Einbrecher sind derzeit im ganzen Stadtgebiet unterwegs. Und in fast jedem Fall gelangen sie über aufgehebelte Fenster oder Türen in die Häuser. So auch bei weiteren Taten am Freitag, jeweils am Nachmittag oder frühen Abend. In der Straße am Sonnenweg in Heumaden stiegen sie über den Keller ein und nahmen zwei hochwertige Herrenuhren mit, nachdem sie zuvor vergeblich versucht hatten, einen Wandtresor aus der Verankerung zu reißen. Nur wenige Meter entfernt in der Mannspergerstraße erbeuteten sie ebenfalls Uhren und Schmuck.

In der Wiener Straße in Feuerbach gelangten Unbekannte durch ein Wohnzimmerfenster ins Haus. Die Beute auch hier: Schmuck. In einer Doppelhaushälfte am Waldhornweg in Wolfbusch durchsuchten Einbrecher alle drei Stockwerke und erbeuteten schließlich einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld.

Zeugen werden in allen Fällen gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 57 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.