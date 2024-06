Unbekannte sind im Verlauf des Wochenende in vier Firmengebäude in Möglingen eingestiegen. Ihnen fielen mehrere Kassen in die Hände.

Einbrecher haben am Wochenende ihr Unwesen im Gewerbegebiet in Möglingen getrieben. Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, wurden insgesamt vier Firmengebäude aufgebrochen und durchsucht.

Mehrere Kassen mit Bargeld verschwinden

In der Dieselstraße verschafften sich die Unbekannten in zwei Fällen gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden. In den Büros wurden anschließend sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht. In einem Fall ließen die Täter zwei Kassen mitgehen, in denen sich etwa 100 Euro befanden.

In einem weiteren Fall stiegen die Täter in der Benzstraße über ein Fenster im Erdgeschoss in eine Firma ein. Auch hier verschwand eine Kasse mit rund 250 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Unholder Weg: Hier scheiterten die Unbekannten zunächst an der Eingangstüre und schlugen dann stattdessen ein Fenster ein. Ihnen fiel wiederum eine Kasse in die Hände, in der sich aber nur ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag befand.

Durch die Einbrüche wurde zudem insgesamt gut 16 000 Euro Schaden vor Ort angerichtet. Der Polizeiposten Asperg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 71 41 / 1 50 01 70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.