Einbruchsserie im Kreis Ludwigsburg: Einbrecher kommen durch die Tiefgarage ins Haus – Mehrere Keller durchwühlt

Der Polizei wurden bislang sieben Einbrüche im Kreis Ludwigsburg vom vergangenen Wochenende gemeldet. Die Einbrecher durchwühlten Keller – und kamen oft durch die Tiefgarage ins Haus.

Einbrecher haben das vergangene Frühlings-Wochenende genutzt, um in zahlreiche Keller im Kreis Ludwigsburg einzusteigen. Der Schwerpunkt lag laut Polizei dabei auf Ludwigsburg mit vier und Asperg mit zwei Vorfällen. Aus Bietigheim-Bissingen wurde bislang ein Einbruch gemeldet. Im Regelfall lagen die Tatzeiten dabei zwischen Donnerstag und Sonntag. Aktuell laufen die Ermittlungen noch, ob die Vorfälle zusammenhängen.

Einbrecher gelangen über Tiefgaragen in die Häuser In der Reuteallee in Ludwigsburg-Nord und in der Straße „Neue Weingärten“ in Eglosheim gelangten die Unbekannten mutmaßlich jeweils über die Tiefgaragen in die Kellerbereiche der betroffenen Mehrfamilienhäuser. Dort brachen sie mehrere Kellerabteile beziehungsweise -räume auf. Ob dabei auch etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

In der Gämsenbergstraße in Ludwigsburg wurden ebenfalls mehrere Kellerabteile aufgebrochen und durchwühlt, wobei Kleidung im Wert von rund 100 Euro entwendet wurde. Wie die Unbekannten in das Haus gelangten, ist unklar. Das gilt ebenso für den Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Westfalenstraße in Oßweil. Hier verschwanden vier Kompletträder im Wert von etwa 1000 Euro aus einem Fahrradraum.

In Asperg waren Mehrfamilienhäuser in der Alleenstraße sowie der Bahnhofstraße betroffen. Möglicherweise gelangten die Einbrecher auch hier über Tiefgaragen in die Gebäude. Anschließend machten sie sich an Kellerabteilen zu schaffen und durchwühlten diese. Unbekannt ist, ob sie hierbei Diebesgut erbeuteten. In Bietigheim-Bissingen hatten Unbekannte es auf zwei Kellerabteile in einem Haus im Gröninger Weg abgesehen, die sie aufhebelten. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Info-Truck der Polizei auf dem Marktplatz

Die Polizei rät Bewohnern von Mehrfamilienhäusern, insbesondere auch die Zugangstüren zwischen Treppenhäusern oder Tiefgaragen und dem Kellerbereich stets verschlossen zu halten. Auch Haus- und Eingangstüren sollten grundsätzlich nur auf Klingeln für berechtigte Personen geöffnet werden.

Am kommenden Freitag, 27. März, können Interessierte sich zudem von der Polizei auf dem Marktplatz in Ludwigsburg beraten lassen. Dort steht von 10 bis 16 Uhr der Info-Truck der Polizei mit Informationen und Tipps rund um das Thema Einbruchskriminalität.