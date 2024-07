Unbekannte brechen in Kindergärten und Schulen ein

Im Kreis Emmendingen suchen Einbrecher Kindergärten und Schulen heim. (Symbolbild)

Im Kreis Emmendingen hat es eine Einbruchsserie gegeben. Die Täter sind unbekannt. Aber Profis waren sie wohl nicht.











Im Kreis Emmendingen hat es eine Serie von Einbrüchen in Kindergärten und Schulen gegeben. Es entstand hoher Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Ob die Täter aber überhaupt Beute machten, ist den Angaben nach in den meisten Fällen bisher unklar. In einem Fall wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet, sagte ein Polizeisprecher.