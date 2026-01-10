Einbruchserie in Stuttgart: Fassungslosigkeit bei Schulen – Einbrecher hinterlassen beispiellose Zerstörung

Die Liste der verwüsteten Schulen in Stuttgart wird immer länger. Bei Stadt und Polizei gehen ständig neue Fälle ein. Darunter finden sich beispiellose Zerstörungen.
Die Fassungslosigkeit bei Schulen, Stadtverwaltung und Polizei wird immer größer. Denn in den ersten Tagen nach Schulbeginn zeigen sich ständig neue Fälle von Einbrüchen während der Weihnachtsferien. Inzwischen sind es neben drei Kindergärten schon 13 Schulen im gesamten Stadtgebiet, die Verwüstungen gemeldet haben, zum Teil auch Diebstähle. Es handelt sich um eine beispiellose Serie mit bisher nicht gekannter Zerstörungswut. Bisher ist völlig unklar, ob es sich bei den Tätern um eine Gruppe, eine zufällige Häufung von Einzeltätern, Gelegenheitskriminelle oder professionelle Einbrecher handelt.