1 Die Täter gelangten wohl über die Fenster in die Wohnungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In Stuttgart-Bad Cannstatt sowie in Stuttgart-Plieningen ist es in der vergangenen Woche zu Einbrüchen gekommen. Die Täter konnten wohl über gekippte Fenster in die Wohnungen gelangen.















Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Sonntag in Wohnungen am Begonienweg in Bad Cannstatt sowie an der Straße Beim Bild in Plieningen eingebrochen.

Die Täter gelangten ersten Ermittlungen zufolge zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Freitag, 11.30 Uhr, über ein offenstehendes Kellerfenster in das Einfamilienhaus am Begonienweg und durchsuchten die Räumlichkeiten im Untergeschoss. Offenbar erbeuteten die Täter Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro. Bei einer Erdgeschosswohnung an der Straße Beim Bild verschafften sich Einbrecher laut Polizei zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, über ein gekipptes Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten.

Ob etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 5778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.