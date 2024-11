Einbruchsaison im Rems-Murr-Kreis: Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Einbrechern – „Der Täter kennt jedes Versteck“

1 Leicht zugängliche Fenster und Türen sind für Einbrecher kein großes Hindernis. Man kann die Zugänge aber mechanisch nachrüsten. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Kaum ist die dunkle Jahreszeit angebrochen, steigt auch die Zahl der Einbrüche wieder. Aber wie sehen sie im Vergleich zu den Vorjahren aus? Und wie kann man sich schützen? Polizeioberkommissarin Michaela Gönnenwein gibt Tipps.











Aspach, Donnerstag zwischen 9 und 18.30 Uhr. Unbekannte steigen durch ein Fenster in ein Haus, durchsuchen sämtliche Räume und stehlen Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. In der Nacht davor brachen Täter in eine Tankstelle in Kernen-Rommelshausen ein und erbeuteten Tabakwaren. Der Schaden: ebenfalls mehrere tausend Euro. Fälle wie diese vermeldet die Polizei aktuell mehrmals wöchentlich. Die dunkle Jahreszeit macht es Einbrechern wieder leichter, unbemerkt in fremdes Eigentum einzudringen. Die gute Nachricht ist aber: Man kann sich schützen. Die Polizeioberkommissarin Michaela Gönnenwein arbeitet in einer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Aalen und erklärt, welche Maßnahmen helfen können.