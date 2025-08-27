Einbruche in Renningen: Täter klauen Würste und Geräte
Hungrige Diebe? Rund 80 Würstchen haben Einbrecher nebst Bargeld und Geräten mitgenommen. Foto: Martin Schutt/dpa

In der Nacht auf Montag dringen Unbekannte in den Bauernhof beim Maislabyrinth ein. Auch ein benachbartes Unternehmen meldet einen Einbruch.

Gleich zwei Einbrüche hat es nahe des Renninger Maislabyrinths gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, hatten sich Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Zugang zu dem Bauernhof im Rutesheimer Pfad verschafft, vermutlich zunächst über den Stall. Anschließend entwendeten sie aus einem Büro, einem Kühlhaus, einem Aufenthaltsraum und einem Lagerraum mehrere Hundert Euro Bargeld, hochwertige Elektrowerkzeuge und eine Kamera mit Objektiv. Auch nahmen sie etwa 80 Würste mit. Die Beute hat einen vierstelligen Gesamtwert.

 

Am Mittwochmorgen stellte dann der Besitzer einer Firma, die im gleichen Bereich angesiedelt ist, fest, dass in das Firmengebäude ebenfalls eingebrochen worden war. Hier hatten die Täter eine Brandschutztür aufgehebelt. Aus der Halle nahmen sie hochwertige Elektrowerkzeuge in vierstelligem Gesamtwert mit.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an den Polizeiposten Renningen, Telefon 0 71 59 / 8 04 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de.

 