Einbruche in Renningen: Täter klauen Würste und Geräte

Gleich zwei Einbrüche hat es nahe des Renninger Maislabyrinths gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, hatten sich Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Zugang zu dem Bauernhof im Rutesheimer Pfad verschafft, vermutlich zunächst über den Stall. Anschließend entwendeten sie aus einem Büro, einem Kühlhaus, einem Aufenthaltsraum und einem Lagerraum mehrere Hundert Euro Bargeld, hochwertige Elektrowerkzeuge und eine Kamera mit Objektiv. Auch nahmen sie etwa 80 Würste mit. Die Beute hat einen vierstelligen Gesamtwert.