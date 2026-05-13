Einbruch vor Show: Mann nach Diebstahl von Beyoncé-Songs aus Auto verurteilt

1 Beyoncé war zum Zeitpunkt der Tat mit ihrem Album "Cowboy Carter" auf Tour. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

Im Juli 2025 wurde bei einem Autoeinbruch in Atlanta unveröffentlichte Musik von US-Superstar Beyoncé entwendet. Nun bekannte sich ein Mann vor Gericht schuldig. Er erhielt eine lange Haftstrafe.











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Atlanta - Wegen eines Autoeinbruchs, bei dem unveröffentlichte Musik von US-Superstar Beyoncé abhandenkam, ist ein Mann in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia verurteilt worden. Wie unter anderem die "New York Times" und "USA Today" berichteten, bekannte sich der Mann vor Gericht der Tat schuldig und wurde dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zwei Jahre davon müsse er ins Gefängnis, der Rest sei zur Bewährung ausgesetzt.