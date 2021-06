1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand/K. Schmitt

In Feuerbach werden Maschinen von einer Baustelle gestohlen, im Stuttgarter Westen brechen unbekannte Täter Spinde auf einem Sportgelände auf. Die Polizei in Stuttgart sucht gleich mehrere Diebe – und setzt auf Zeugen.

Stuttgart - In Stuttgart ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Diebstählen gekommen. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte am Mittwoch oder am Donnerstag von einer Baustelle an der Leobener Straße in Stuttgart-Feuerbach zwei Maschinen im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Zwischen 15.30 und 8 Uhr öffneten die Täter die Tür zu einem Lagerraum in einem Rohbau, die offenbar unzureichend gesichert war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 07 11/89 90 38 00 zu melden.

Im Stuttgarter Westen auf einem Sportgelände an der Straße Am Kräherwald haben Diebe am Donnerstagabend zwei Spinde aufgebrochen und eine Geldbörse mit Bargeld und einer Bankkarte gestohlen. Die Täter öffneten zwischen 18 und 19.35 Uhr auf unbekannte Weise die beiden Spinde in der Umkleidekabine und flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugen sollen sich unter 07 11/89 90 33 00 melden.

Ebenfalls am Donnerstag haben Unbekannte an der Straße Beim Höhenfreibad die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Täter schlugen zwischen 12.30 und 21.05 Uhr, mutmaßlich mit einem Stein, das rechte Beifahrerfenster ein und stahlen aus dem Innenraum des VW Lupo vier Euromünzen. Zeugen sollen die Nummer 07 11/89 90 38 00 wählen.