Einbruch in Wohnhaus in Leonberg: Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Einbruch in Wohnhaus in Leonberg

1 Einbruch im Ramtel: Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Unbekannte suchen ein Wohnhaus im Leonberger August-Lämmle-Weg heim. Sie machen Beute in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte haben sich am Dienstag zwischen 8 und 18 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im August-Lämmle-Weg im Leonberger Stadtteil Ramtel verschafft. Sie durchsuchten die Wohnräume sowie das Mobiliar und entwendeten Bargeld sowie Schmuck mit einem Wert in vierstelliger Höhe. Wie hoch der vor Ort angerichtete Schaden ist, kann laut Polizei derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 08 00/1 10 02 25 oder per E-Mail an: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.