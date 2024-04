1 Die Polizei in Winnenden hofft auf Hinweise. Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein ungewöhnlicher Einbruch beschäftigt die Polizei in Winnenden. Dort brach zwischen Dienstag und Mittwoch ein Unbekannter in der Sackstraße in einen Keller ein und bediente sich nicht nur an schmutziger Wäsche.











Ob ihn Heißhunger oder ein anderes Motiv getrieben hat, wird sich erst herausstellen, wenn man den Täter gefasst hat. Die Polizei in Winnenden hofft auf Zeugenhinweise zu einem Einbruch, der sich zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 15.24 Uhr, in der Oberen Sackstraße ereignet hat. Ein Unbekannter verschaffte sich dort gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen eines Hauses. Im Keller durchwühlte der Eindringling mehrere Taschen mit Hausrat, bevor er offenbar aus einem Gefrierschrank die Lebensmittel aus mehreren Schubladen sowie Nudeln und zum Waschen bereitgelegte Kleidung an sich nahm.