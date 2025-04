Einbruch in Welzheim: Dieb steckt in Schaufenster fest – Zeugen verhindern Flucht

1 Die eingeschlagene Schaufensterscheibe wurde dem Dieb zum Verhängnis (Symbolbild). Foto: Imago/imago stock&people

Am Montagabend kommt es in der Welzheimer Wilhelmstraße zu einem kuriosen Einbruch: Ein 32-Jähriger will hochwertige Smartphones stehlen und bleibt beim Verlassen des Geschäfts im Schaufenster stecken. Zeugen greifen ein und helfen der Polizei.











Ein 32-jähriger Dieb ist am Montagabend gegen 22.30 Uhr in einen Laden in der Wilhelmstraße in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen und hat mehrere hochwertige Smartphones gestohlen, teilt die Polizei mit. Als er das Geschäft durch die zuvor eingeschlagene Scheibe wieder verlassen wollte, blieb er allerdings zunächst stecken.