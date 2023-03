1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu einem Wohnhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.









Böse Überraschung für die Bewohner eines Hauses in der Straße Im Bühl im Weissacher Ortsteil Flacht: Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu dem Wohnhaus, indem sie eine komplette Terrassentür aus ihrer Verankerung hebelten. Ob die Täter auch etwas mitnahmen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 52 / 99 91 00 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.