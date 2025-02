Einbruch in Waiblingen: Kleine Beute, großer Sachschaden

1 Die Täter brachen laut der Polizei ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen (Symbolfoto). Foto: dpa/Silvia Marks

Bei einem Einbruch in ein Imbissrestaurant in Waiblingen haben unbekannte Täter 700 Euro aus der Kasse erbeutet. Sie richteten zudem einen Sachschaden in Höhe von mehr als 5000 Euro an.











Durch ein von ihnen aufgebrochenes Fenster sind unbekannte Täter am Montag kurz nach Mitternacht in ein Imbissrestaurant in der Beinsteiner Straße in Waiblingen eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Einbrecher 700 Euro Bargeld aus der Kasse. Der Schaden, den die Unbekannten anrichteten, ist der Polizei zufolge weitaus größer. Er belaufe sich auf mehr als 5000 Euro.