Einbruch in Waiblingen: 16-Jähriger bricht mehrfach in Schulgebäude ein

1 Nach einem Zeugenhinweis war eine Polizeistreife schnell vor Ort und hat den 16-Jährigen vorläufig festgenommen. Foto: dpa-Zentralbild/Klaus-Dietmar Gabbert

Die Polizei hat einen Jugendlichen beim Einbruch in die Gewerbliche Schule in flagranti erwischt. Er ist offenbar bereits mehrfach in das Gebäude eingebrochen.











Auf frischer Tat hat die Polizei einen 16-Jährigen ertappt, der in der Nacht zum Montag in eine Schule im Waiblinger Gewerbegebiet eingedrungen ist. Der Einbruch in das Gebäude des Berufsbildungswerks in der Steinbeisstraße ereignete sich gegen 0.30 Uhr. Ein Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam und alarmierte die Polizei, die einen 16-Jährigen vor Ort in flagranti erwischte und vorläufig festnahm.