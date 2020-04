Einbruch in Vaihingen/Enz

1 Die Polizei schnappte die Einbrecher (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Vier junge Leute brechen offenbar in ein Firmengelände ein – ein Zeuge stellt sie und hält zwei Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Neben dem Einbruch muss sich die Gruppe auch wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnungen verantworten.

Vaihingen/Enz - Die Polizei hat am Dienstagabend in Vaihingen/Enz (Landkreis Ludwigsburg) vier mutmaßliche Verbrecher festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, rief ein Zeuge etwa um 20.45 Uhr die Polizei, weil er einen Einbruch bei einer Firma in der Planckstraße beobachtet hatte. Derselbe 48-jährige Zeuge sagte ebenfalls, dass er zwei mutmaßliche Tatverdächtige gestellt habe und diese nun festhalte.

Die Beamten trafen vor Ort schließlich auf den Zeugen sowie eine 20 Jahre alte Frau und einen 22-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die beiden offenbar zusammen mit zwei weiteren Tatverdächtigen Zugang zu einem Container mit Elektroschrott. Die beiden anderen Verdächtigen wurden wenig später von der Polizei festgenommen. Der 17-Jährige und sein mutmaßlicher 21-jähriger Komplize hatten zunächst die Flucht ergriffen, als der Zeuge den Einbruch entdeckte.

Auch gegen Corona-Verordnungen verstoßen

Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Tatverdächtigen offenbar nur ein Ladekabel von geringem Wert aus dem Container. Dennoch kommt eine Anzeige wegen Einbruchs auf sie zu. Zudem verstießen sie gegen die Corona-Verordnung, da sie zu viert in einem Auto unterwegs waren. Es droht eine weitere Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. Der minderjährige Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier von einer Erziehungsberechtigten abgeholt.