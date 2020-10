1 Die Unbekannten erbeuteten mehrere Rollen Kupferkabel (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Robert Schlesinger

In der Nacht zum Mittwoch brechen Unbekannte in eine Baustelle in Stuttgart ein und erbeuten dort teures Diebesgut. Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen.

Stuttgart - Unbekannte Diebe sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Baustelle an der Neuen Weinsteige in Stuttgart in eine Baustelle eingebrochen und haben dort mehrere Rollen Kupferkabel gestohlen. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter zwischen 18 und 6.50 Uhr gewaltsam das Tor der Baustelle auf und erbeuteten das tonnenschwere Diebesgut im Wert von mehreren Tausend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89903400 zu melden.

