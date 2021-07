1 Die Einbrecher stiegen in ein Jugendhaus in Zuffenhausen ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Unbekannte steigen in der Nacht zum Mittwoch in ein Jugendhaus in Zuffenhausen ein und stehlen wertvolle elektronische Geräte sowie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Zuffenhausen - Bislang unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Jugendhaus in der Bartensteinstraße in Stuttgart-Zuffenhausen eingestiegen und haben dabei reiche Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, hebelten die Täter im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, die Hintertür des Gebäudes auf. Im Inneren des Objekts durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Dabei fielen ihnen elektronische Geräte im Wert vom mehreren Tausend Euro sowie Bargeld in die Hände.

Mitsamt des Diebesguts flüchteten die Unbekannten schließlich. Nun sucht die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3700 nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat beziehungsweise den Tätern geben können.