Einbruch in Stuttgart-West erwischt: Polizei schnappt Dieb mit Beute: Energy-Getränk und Wechselgeld

Die Polizei kann einen Einbrecher festnehmen, der in eine Bäckerei im Stuttgarter Westen eingestiegen ist. Was hat ihn verraten?

Hätte das Energy-Getränk die von der Werbung versprochenen Flügel verliehen, hätte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch etwas mehr Mühe gehabt, einen mutmaßlichen Einbrecher zu fassen. Da er aber trotz des Diebstahls eines solchen anregenden Tranks nicht fliegen, sondern nur wegrennen konnte, erwischten die Einsatzkräfte ihn dank des Hinweises einer Zeugin nahe dem Tatort im Stuttgarter Westen.

Nur eine Straßenecke weiter wird der Mann gefasst

Gegen 2.20 Uhr meldete eine Frau, dass sie an der Schlossstraße einen Mann gesehen hatte, der an der Tür einer Bäckerei rüttelte. Die Polizei schickte eine Streife los. Als der 22-Jährige die Polizei bemerkte, nahm er Reißaus und rannte weg. Weit kam er nicht, schon an der Senefelderstraße wurde er gefasst und vorläufig festgenommen. Offenbar war es ihm gelungen, die Tür aufzudrücken, meldet die Polizei. Er hatte besagte Dose des aufputschenden Getränkes und Kleingeld dabei, beides vermutlich Beute aus der Bäckerei. Nach der Anzeigenaufnahme sei der Mann wieder auf freien Fuß gekommen, meldet die Polizei.