Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in die Universität an der Geschwister-Scholl-Straße in Stuttgart eingedrungen sind. Dort besprühten die Täter Tische und Fenster – auch ein Laptop wurde gestohlen.

Stuttgart - Unbekannte haben im Zeitraum von Montag (30. Dezember) bis Donnerstag (2. Januar) in den Räumen der Universität an der Geschwister-Scholl-Straße in Stuttgart ihr Unwesen getrieben. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen 18 und 12 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zugang in die Räumlichkeiten und beschmierten dort Scheiben und Tische mit Spraydosen.

Zudem sollen sie einen Feuerlöscher entleert und einen Laptop im Wert von über 1000 Euro gestohlen haben. Laut Polizei entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen können sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89905778 wenden.

