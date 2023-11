Einbruch in Stuttgart

1 Einbrecher sind in zwei Wohnungen in Stuttgart eingedrungen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Zwei mutmaßliche Diebe brechen in zwei Wohnungen ein und stehlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Am Donnerstag ist es in Stuttgart-Sillenbuch zu zwei Einbrüchen in Wohnungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu den beiden Taten im Lauxweg.