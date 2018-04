Einbruch in Stuttgart-Möhringen Warum stiehlt jemand zwei Äxte?

Von red/bb 24. April 2018 - 12:38 Uhr

Für gewöhnlich sind Äxte bei Holzfällarbeiten im Einsatz. Zu welchem Zweck stahlen unbekannte Täter zwei Äxte in Stuttgart-Möhringen? (Symbolfoto) Foto: Pressefoto Baumann

Die Frage nach dem Motiv stellt sich auch die Polizei nach einem Einbruch in der Nacht auf Montag in einen Laden in Stuttgart-Möhringen. Der Wert der Beute jedenfalls dürfte nicht der Antrieb gewesen sein.

Stuttgart-Möhringen - Wie die sprichwörtliche Axt im Walde verhielten sich unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Nacht auf Montag in ein Eisenwarengeschäft in Stuttgart-Möhringen. Sie warfen mit einem Stein die Fensterscheibe des Ladens ein und stahlen – zwei Äxte.

Der Einbruch in das Geschäft in der Filderbahnstraße muss laut Polizei zwischen 21 Uhr und 7 Uhr stattgefunden haben. Um den Wert der Beute dürfte es den Tätern nicht gegangen sein, die beiden Äxte kosten rund 130 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3400 entgegen.