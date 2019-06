1 Am Wochenende trieben Einbrecher in Stuttgart-Mitte ihr Unwesen. (Symbolbild) Foto: dpa

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in Stuttgart-West. Die Täter drangen am Wochenende in Büroräume ein und stahlen etwa 40 Laptops.

Stuttgart-Mitte - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in Büroräume in der Friedrichstraße in Stuttgart-Mitte eingebrochen und haben bis zu 40 Laptops erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, gelangten die Einbrecher über Fluchttüren in das Treppenhaus des Gebäudes und verschafften sich anschließen Zutritt zu den Büros im siebten Obergeschoss. Dort stahlen sie die Laptops und flüchteten.

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0711/8990-3100 um Zeugenhinweise.