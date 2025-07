1 Der Einbrecher wurde von einem Bewohner in ein Gespräch verwickelt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Mann bricht in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Ein Bewohner bemerkt dies und verwickelt den Mann in ein Gespräch – bis die Polizei eintrifft.











Link kopiert



Ein 44 Jahre alter Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Dienstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alexanderstraße in Stuttgart-Mitte eingebrochen zu sein. Ein Bewohner verwickelte ihn in ein Gespräch, bis die Polizei eintraf, die ihn festnehmen konnte.