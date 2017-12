Stuttgart Einbruch in Bäckerei auf der Schulstraße

Von Wolf-Dieter Obst 13. Dezember 2017 - 09:54 Uhr

Eine Bäckerfiliale in Stuttgart ist nachts von einem Einbrecher heimgesucht worden – er erbeutete weder Brot noch Geld. Foto: dpa-Zentralbild

Bäckerfilialen in und um Stuttgart bleiben beliebte Objekte für Einbrecher. Die jüngste Fall spielte sich in der Stuttgarter Innenstadt ab.

Stuttgart - Eine Bäckerfiliale in der Schulstraße in der Innenstadt hat in der Nacht zum Mittwoch ungebetenen Besuch bekommen: Ein unbekannter Täter hebelte die Glasschiebetür auf und durchwühlte die Verkaufsräume. Bei der Beute musste der Einbrecher allerdings sprichwörtlich kleinere Brötchen backen – genauer gesagt, nicht einmal das: „Nach ersten Erkenntnissen ist nichts gestohlen worden“, sagt Polizeisprecher Tobias Tomaszewski.

Womöglich war der Täter gestört worden. Doch wann er zuschlug, ist unklar. Als Tatzeit wird der Dienstagabend im Zeitraum zwischen 19 und 23.20 Uhr vermutet. Die Ermittlungen dauern an.

Bei Einbrüchen in Bäckerfilialen in den vergangenen Tagen hatten es die Täter vor allem auf die Tresore abgesehen. So auch bei einem Einbruch am 21. November in der Birkenwaldstraße im Stuttgarter Westen. Dort hatten die Täter die Glastür zertrümmert und einen Stahlschrank aufgebrochen.

In anderen Fällen wurden die Tresore geknackt

In den darauffolgenden Tagen verlagerte sich der Schwerpunkt der Bäckereieinbrüche in der Region in den Landkreis Esslingen. In der Nacht zum 8. Dezember wurde ein Bäcker in Köngen heimgesucht. Die Täter brachen ein Tresor brachial auf und erbeuteten die Tageseinnahmen samt Wechselgeld. Bevor die Einbrecher flüchteten, drehten sie im Backraum einen Wasserhahn auf und verstopften den Abfluss. Mit einer Überschwemmung wollten sie offenbar Spuren vernichten.

Weitere fünf Einbrüche spielten sich in den letzten Wochen in Unterensingen und Nürtingen ab – im letzteren Fall gab es sogar einen Ermittlungserfolg. Am 3. Dezember wurde in der Katharinenstraße in Nürtingen ein 29-jähriger Wohnsitzloser auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Kripo ermittelt nun, ob er auch für weitere Fälle infrage kommt. In Lauterstein (Kreis Göppingen) hatten es die Täter weniger auf Bargeld, sondern auf Zigaretten und Schnaps abgesehen. Sie kamen nicht weit: Die Polizei nahm ein Trio im Alter von 15 und 16 Jahren fest.