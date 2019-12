Einbruch in Stuttgart

1 Unbekannte haben in Stuttgart-Nord einen Wäschetrockner gestohlen (Symbolbild). Foto: imago/Steinach/imago stock&people

Diebe haben in Stuttgart-Nord einen eher ungewöhnlichen Fang gemacht. Aus einem Keller entwendeten die Unbekannten einen Wäschetrockner. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Unbekannte Einbrecher haben zwischen Sonntagvormittag und Dienstagmorgen aus einem Keller an der Vordernbergstraße in Stuttgart-Nord einen Wäschetrockner gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zunächst die Hauseingangstüre des Mehrfamilienhauses auf, bevor sie mit Gewalt in den Kellerraum eindrangen.

Weil sie dort offenbar nichts fanden, versuchten sie ihr Glück in der Waschküche. Dort erblickten die Diebe das Gerät, das sie samt Verbindungsrahmen aus dem Haus schleppten. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 071189903200 zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.